Van carnavalsbazen tot uitbaters bistro: Jaak en Magda openen ‘Den Bompa’ Toon Verheijen

08 oktober 2019

17u37 0 Essen Jaak Naulaerts (57) en Magda Van Ginderen (64) openen donderdag hun eigen bistro Den Bompa in het voormalige pand van den ‘1804’ in de Nieuwstraat. Een simpele kaart in een oergezellig interieur en drie dagen in de week echte ‘boerekost’. “Eigenlijk zei ik jaren geleden al dat wanneer we een eigen zaak zouden openen andijviestoemp met spekjes zeker erbij moest zijn.”

Jaak Naulaerts en Magda Van Ginderen waren de voorbije decennia de drijvende krachten achter carnaval in Essen, maar na de vorige editie besloten ze de fakkel door te geven en te genieten van de vrije tijd. Tot een half jaar later… Plots staan ze daar samen in de keuken en de zaal van hun eigen bistro ‘Den Bompa’. “We zijn altijd wel wat bezig geweest in de keuken en het kriebelde toch al wel een tijdje. We waren al wel eens gaan kijken aan de kust omdat Magda daar een appartement heeft, maar toch hebben we dat nooit durven doen. De overnameprijzen waren altijd nog al aan de hoge kant en op onze leeftijd moet je toch een beetje opletten. Maar toen kregen we plots dit pand in de gaten in ons eigen dorp. We zijn één keer komen kijken en waren direct verliefd. De naam was eigenlijk snel gekozen”, knipoogt Jaak. “Mijn kleinkinderen noemen me zo en ik noemde mijn grootvader ook zo. Ik heb zijn portret ook in onze zaak opgehangen. We hebben hier wel het nodige zweet gelaten, want na vijf jaar leegstand was het pand toch wel wat onderkomen.” Iets wat Magda alleen maar beaamt. “Ik denk dat we een keer of vijftig naar het containerpark zijn gereden (lacht).”

Licht

Het voormalige 1804, een statig herenhuis, was binnen nogal donker. “Dat hebben we eigenlijk als eerste aangepakt”, vertellen Jaak en Magda. “Alles opnieuw geschilderd en behangen in lichte kleuren. Meubeltjes zijn we overal tweedehands gaan zoeken omdat nieuwe echt niet passen in de sfeer van de zaak. De grote toog hebben we er ook uitgezwierd en vervangen door een kleinere. In de keuken hebben we ook serieus wat werk gehad, want die was ook aardig onderkomen zeker nadat de vorige uitbaters van de laatste zaak in het pand met de noorderzon zijn verdwenen. Het is daarom ook dat we bewust voor een andere naam hebben gekozen. We willen niets met het verleden te maken hebben.”

Stoemp

Jaak en Magda willen van de zaak een eenvoudige bistro maken en zeker geen avondcafé. De zaak zal open zijn van 11 tot 19 uur, maar wie nog reserveert rond die tijd om te komen eten is nog altijd welkom. De kaart is vrij eenvoudig met op enkele dagen de ‘dagschotel’. “Dat is bijvoorbeeld andijviestoemp met spekjes”, lacht Jaak. “Dat was een van de gerechten waarvan ik altijd al had gezegd dat ze op de kaart zouden staan als we ooit een bistro zouden openen (lacht).” Jaak blijft voorlopig nog wel werken. “Dat valt nog altijd perfect te combineren. We krijgen ook veel hulp van de kinderen en kleinkinderen. Hopelijk draait het wat, maar aan de reservaties zal het niet liggen want er staan er al enkele tientallen in de agenda.”