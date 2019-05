Uitbater T&T hangt hartstarter: “Afgelopen winter geconfronteerd met hartfalen. Toen hebben we de knoop doorgehakt” Toon Verheijen

21 mei 2019

17u18 0 Essen De uitbaters van Taverne & Tennis aan de Huybergsebaan in Essen hebben sinds dinsdag een eigen AED-toestel hangen aan de buitengevel. “Afgelopen winter werd een lid van onze club het slachtoffer van hartfalen. Hij kon gelukkig gered worden, maar toen hebben we de beslissing genomen.”

Ivan Mertens van T&T speelde al enkele jaren met het idee om aan de tennisterreinen een AED-toestel te plaatsen, maar het kwam er maar nooit van. “Sporten is gezond, maar er kan altijd iets mislopen”, zegt Mertens. “Jammer genoeg hebben we dat afgelopen winter zelf mogen ondervinden. Een geliefd lid van onze club werd het slachtoffer van een hartfalen. Door het snelle optreden van enkele omstaanders én het AED-toestel van voetbalclub Wildert liep alles goed af. Hij staat ondertussen weer rustig mee te tennissen. Maar toen was het voor ons wel duidelijk: we gaan ook meteen zo’n toestel plaatsen.”

Ook voor woonbos

Sinds dinsdag hangt het toestel buiten aan de muur. “We hangen het bewust buiten zodat zowel onze tennissers binnen als buiten gebruik van kunnen maken, maar ook de bewoners van het woonbos. We gaan binnenkort ook nog een opleiding organiseren voor het goed gebruik van het toestel.”

Een automatisch externe defibrillator of AED is een draagbaar toestel dat een elektrische schok aan het hart toedient bij levensbedreigende hartritmestoornissen.