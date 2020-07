Tweede fase heraanleg Over d’Aa start op 3 augustus: deel wegdek krijgt print van uiltjes Toon Verheijen

07 juli 2020

18u30 0 Essen Een aannemer start begin augustus met de tweede fase van de heraanleg van Over d’Aa in Horendonk. Het archeologisch onderzoek start woensdag. Opvallend is dat een deel van het wegdek een print krijgt in de vorm van uiltjes. Horendonk wordt in de volksmond ‘Den Uil’ genoemd.

De eerste fase van de heraanleg van Over d’Aa werd in 2018 en 2019 al uitgevoerd en nu is het de beurt aan het vervolg. De parking van de Postbaan wordt eerst opgebroken om er een archeologisch onderzoek te kunnen uitvoeren. De echte start van de werken wordt dan gegeven op 3 augustus. “In de eerste fase wordt het kruispunt van Over d’Aa met de Postbaan aangepakt tot aan huisnummer 200”, zegt schepen Brigitte Quick. “Van september tot maart 2021 komt dan de parking Postbaan tot aan Horendonk 278 aan de beurt en in een laatste fase het resterende gedeelte tot aan de omgeving van de kerk.”

Uiltjes

Na de heraanleg zal Over d’Aa er helemaal anders uitzien en zeker vanaf het tankstation want dat gedeelte wordt ingericht als woonerf. “Dat wil zeggen brede voetpaden, een maximum snelheid van 30 kilometer per uur, fietssuggestiestroken’, zegt Brigitte Quick. “We voorzien ook elektrische laadpalen. Het unieke is dat het asfalt daar een print krijgt van uiltjes. We hebben ook aandacht voor de slechtzienden en blinden, want op de oversteekplaatsen komen noppentegels. Dat zal in de toekomst overigens bij alle infrastructuurwerken gebeuren in de toekomst. Op het kerkplein voorzien we ook nog water en elektriciteitspunten zodat er evenementen kunnen plaatsvinden.”

De totale kostprijs van de werken bedraagt zo’n 2,7 miljoen euro.