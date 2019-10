Tweede fase heraanleg Horendonk start na de winter Toon Verheijen

21 oktober 2019

16u21 0 Essen De tweede fase van de heraanleg van Over d’Aa in Horendonk, start vermoedelijk na de winter. Buurtbewoners worden begin 2020 op de hoogte gebracht.

Het eerste deel van Over d’Aa werd al aangepakt en is ondertussen al een tijdje afgerond. De nutsmaatschappijen hebben nu de voorbereidende werken voor de tweede fase afgerond waarbij oude nutsleidingen werden verplaatst en vernieuwd. De gas-, elektriciteits- en waterleidingen zijn verplaatst van onder het wegdek naar onder het fiets- en voetpad. Daardoor zullen herstellingen in de toekomst ook met minder hinder uitgevoerd kunnen worden.

Aannemer zoeken

De gemeente heeft sinds midden augustus ook de omgevingsvergunning in haar bezit voor de tweede fase. Aannemers hebben nu nog tot half november de tijd om in te tekenen. Daarna zal het studiebureau alle offertes vergelijken en een voorstel tot gunning doen aan de drie opdrachtgevers. “Als alles in orde is, verwachten we eind dit jaar een aannemer te kunnen aanstellen. Afhankelijk van de planning van de aannemer, zouden we na de winter willen starten met de grote heraanleg”, zegt schepen Brigitte Quick (CD&V). “Begin 2020 volgt een nieuwe infoavond voor alle omwonenden, waarbij we de aannemer voorstellen en de concrete timing van de werken en allerlei andere praktische zaken, zoals verkeersomleidingen, toelichten.”