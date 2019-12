Tributeband Abba komt naar Burgemeesterfeest Toon Verheijen

09 december 2019

11u50 0 Essen De organisatie van het Burgemeesterfeest in Essen heeft de internationale tributeband Abba kunnen strikken. Het feest vindt plaats op zaterdag 11 januari.

De dag start met een brunch tussen 10 en 13.30 uur en tussendoor zorgt Cantores voor een muzikale noot. Inschrijven hiervoor kan via de website www.burgemeestersfeestessen.be. De prijs voor een volwassene bedraagt 20 euro. Kinderen tot 16 jaar betalen 10 euro. ’s Avonds is iedereen in de Heuvelhal welkom voor een dansfeest. Daar zal de tributeband Abba alle grote hits zoals Waterloo en Money, money, money spelen. De internationale tributeband zorgde al voor tal van uitverkochte shows en komen met veel plezier naar Essen. DJ SEP zorgt nadien dat het feestje nog doorgaat tot in de vroege uurtjes.

De opbrengst van het Burgemeesterfeest gaat naar verschillende goede doelen zoals Truckrun, vzw Rommeshoef, Perron Geluk, Canina, 10 jaar G-werking Olympic Essen en Lotgenotengroep Fibromyalgie Essen.