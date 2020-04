Trappenmaker Wim Van Loon (32) zoekt zelfs in coronatijd extra volk: “Ons team staat klaar voor elkaar” Toon Verheijen

18 april 2020

13u53 132 Essen De coronacrisis is voor veel ondernemers een drama, maar de Ambachtelijke Trappenmakerij Wim Van Loon draait op volle toeren. Zaakvoerder Wim (32) zoekt zelfs met enige spoed nog een extra plaatser. “Wij hebben als team direct de knop kunnen omdraaien."

Wim Van Loon startte in 2008 zijn eigen bedrijf in volle crisisperiode en stapte daarmee in de voetsporen van zijn vader. Hij kon ook de bedrijfssite terugkopen waar zijn vader altijd zijn trappenmakerij had gehad, maar die het verkocht had toen Wim nog een kleine belhamel was. Nu twaalf jaar later is het opnieuw crisis, maar het bedrijf bloeit als nooit te voren.

Van eenmanszaak groeide het bedrijf naar een kleine kmo met acht personeelsleden en binnenkort zijn er dat zelfs tien. “We hebben iemand gevonden voor de verkoop en nu zoeken we eigenlijk nog een goede plaatser", zegt Wim Van Loon. “Vooral na de coronacrisis zullen we die kunnen gebruiken, want hier liggen toch al wat trappen te wachten om geplaatst te worden.”

Skype

Terwijl heel wat bedrijven zijn stilgevallen, is er bij Wim nog heel wat bedrijvigheid. “We doen voorlopig wel enkel plaatsingen in nieuwbouwprojecten of wanneer we zeker weten dat er niemand anders in de woning is", zegt Wim. “Bestellingen zijn er uiteraard wel minder, maar we hebben nog altijd werk genoeg. Wij hebben eigenlijk héél snel de omschakeling kunnen maken. Nog voor er zelfs sprake was van de echte lockdown, hebben we onze secretaresse en de tekenaar eigenlijk al naar huis gestuurd. Zij werken nu van thuis uit. De toonzaal ging dicht. Ik had ook twee oude bestelwagens waar ik moeilijk afstand van kon doen. Ze waren op de tweedehandsmarkt toch niet veel waard. Maar nu kunnen we ze perfect gebruiken voor onze plaatsers. Die kunnen nu elk afzonderlijk naar het werk rijden."

Wim is trots op zijn team. “We houden echt rekening met alle veilighedsvoorschriften. Zo wordt elke dag alles ontsmet en de nodige afstand gehouden en handschoenen en mondmaskers gebruiken moest het nodig zijn en dikwijls handen wassen en nemen we in shiften pauze”, zegt Wim.

“De flexibiliteit van het team is enorm. Werknemers met kinderen geven we een flexibel uurrooster zodat er altijd iemand thuis kan zijn voor de kinderen. Ook ik ben mijn partner enorm dankbaar dat ze op haar werk onbetaalde vakantie heeft genomen zodat zij er voltijds voor onze twee dochters en pluszoon.”

Lockers

Van de nood een deugd maken is het devies in tijden van crisis. “Omdat we nu met heel wat afgewerkte trappen zitten die we niet kunnen plaatsen, hadden we wel extra stockruimte nodig”, zegt Wim. “Die hadden we wel, maar de zolder stond eigenlijk vol rommel. Het voordeel is dat die nu volledig is opgeruimd (lacht).”

En voor de klanten die bij Wim de vernis of andere producten komen kopen, is er ook een oplossing. “We hebben speciale lockers gemaakt in de zijgevel. Wij zetten de producten erin en de klanten kunnen ze daar komen ophalen zonder dat er een fysiek contact moet zijn. We zijn trouwens ook onze klanten enorm dankbaar dat ze hoewel ze niet meteen hun droomtrap krijgen, toch de voorschotten tijdig hebben betaald. Dat betekent dat wij als bedrijf ook kunnen blijven doorwerken. Ik bezorg hen dan wel foto’s zodat ze echt kunnen zien dat hun trap klaarligt.”