Trainers Gympuls dagen leden uit voor stoepkrijtchallenge Toon Verheijen

24 mei 2020

19u57 0

De trainers van Gympuls hebben hun G-gymnasten verrast met een stoepkrijtchallenge. “We brachten onze Belgische G-gymnasten een bezoekje aan hun voordeur en hadden voor hen een verrassing bij", zegt Brigitte Van Aert. “Dat was een doosje stoepkrijt en een foto van ons super G-gymteam. Omdat we niet kunnen turnen hebben we voor de gymnasten een “stoepkrijt challenge” gemaakt. Meester Marc heeft een filmpje gemaakt van allerlei oefeningen die je met behulp van stoepkrijt kunt doen. Zo maakten we een parcours, een kunstwerk en nog dingen. We dagen de G-gymnasten uit om het ook eens te proberen. Omdat de grenzen nog gesloten zijn hebben we een Gympuls pakket opgestuurd naar onze Nederlandse G-gymnasten. We zijn benieuwd welke nieuwe oefeningen onze G-toppers gaan verzinnen.”



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.