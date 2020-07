Toerisme Essen organiseert gegidste fietstochten Toon Verheijen

12u55 0 Essen Toerisme Essen organiseert deze zomer begeleide fietstochten van zo’n 35 kilometer om zo de gemeente te leren Kennen.

“De tocht gaat langs de bekende en minder bekende plekjes”, zegt Greet Van den Bergh van het VVV. “We fietsen langs de publiekstrekkers zoals de Bakkersmolen, het Karrenmuseum, het Collegepark, het station en de turfsite, maar ook het prachtige beekdal van de Aa (Rose Grononpad),de Wildertse Duintjes, de Horendonkse Bossen en het landgoed De Belder liggen op onze route. We blijven altijd in groep samen. Onderweg stopt onze gids Michel een aantal keren om wat uitleg te geven. Uiteraard hoor er ook een stop bij om iets te drinken op een terras.”

De gegidste fietstocht wordt georganiseerd op zondag 19 juli en zondag 23 augustus met vertrekt aan de De Tasberg aan de Moerkantsebaan 50. Deelnemen kost 3 euro en is beperkt tot twintig personen. Reserveren kan via info@vvvessen.be of 03 677 19 91.