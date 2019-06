Telenet krijgt vergunning voor zendmast aan voetbalvelden Wildert Toon Verheijen

08 juni 2019

09u38 0 Essen De Vlaamse overheid heeft Telenet een vergunning gegeven voor de bouw van een zendmast in Wildert dichtbij de voetbalterreinen aan de Steenovenstraat. Iedereen kan nog beroep aantekenen voor 24 juni.

Het toekennen van de vergunning voor de zendmast zorgt blijkbaar in de omgeving voor wat ongerustheid. “De aanvraag voor de zendmast leidt hier en daar tot bezorgdheid bij de directe omwonenden”, klinkt het bij het gemeentebestuur. “Een voor de ons onbekend actiecomité dat enkel een mailadres vermeldt, heeft blijkbaar in de omgeving een nieuwsbrief verspreid. Daarin roept het op om geld te storten op een bepaald rekeningnummer. We rekenen op het gezond verstand van de mensen om hier al dan niet op in te gaan.”

Wie beroep wil aantekenen tegen de omgevingsvergunning, kan hiervoor terecht bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen. Het verzoekschrift moet ingediend worden voor 24 juni .