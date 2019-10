Strengere controles voor parkeren op mindervalidenplaatsen Toon Verheijen

05 oktober 2019

20u43 3 Essen De politiezone Grens gaat de komende maanden strenger toezien op het parkeren op parkeerplaatsen voor mindervaliden. Vorig jaar werden 37 boetes uitgedeeld. Dit jaar staat de teller begin oktober al op 32.

“Het Essense G-overleg, een gemeentelijke werkgroep die instanties en verenigingen voor personen met een beperking verenigt, had eerder om een strenger optreden tegen foutparkeren op mindervalidenparkings gevraagd”, zegt politieraadslid Jan Suykerbuyk. “De politie gooit jaarlijks dertig tot veertig foutparkeerders op mindervalideparkings op de bon. Vorig jaar pakte de politie 37 overtreders. Dit jaar staat de teller op 32. De strengere aanpak van foutparkeerders past in de planning om de verkeersleefbaarheid in de zone op te krikken”, aldus Suykerbuyk.

De cijfers van het aantal overtreders de voorbije jaren waren 43 (2014), 38 (2015), 32 (2016), 33 (2017) en 37 (2018).