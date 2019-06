Sportkompas doktert uit welke sport leerlingen het liefst (en het beste) beoefenen Toon Verheijen

06 juni 2019

13u37 0 Essen De leerlingen van het derde leerjaar van de school Wigo hebben het ‘sportkompas’ uitgetest. Het gaat om een aantal proefjes en testen om de ideale sport voor kinderen te vinden. Bij een positieve evaluatie wordt het aan alle scholen aangeboden.

Het sportkompas bestaat uit drie delen. In de reeks ‘I Do’ moeten de leerlingen een negentiental beweegtestjes doen. In het onderdeel ‘I Like’ nemen ze deel aan een interactief spel en in het deel ‘I am’ moeten de leerlingen een persoonlijke vragenlijst invullen. “Kinderen kiezen zelden een sportclub op basis van hun talent”, zegt schepen van sport Brigitte Van Aert (CD&V). “Keuze worden eerder gemaakt omdat vriendjes of vriendinnetjes het doen of omdat de ouders het ook doen of gedaan hebben. Dikwijls stoppen kinderen dan ook omdat ze het niet meer leuk vinden. Met het sportkompas hopen we kinderen te helpen bij een keuze te maken.”

Tijdens de testen zag je bij heel wat leerlingen al duidelijke verschillen. “Sommige leerlingen hadden het heel moeilijk met evenwichtsoefeningen, anderen dan weer met oog-hand coördinatie.

Bij de buikspiertest kon een leerling vlot in dertig seconden de oefening dertig keer uitvoeren, terwijl een andere leerling met moeite de oefening één keer kon uitvoeren.” Alle resultaten worden verwerkt tot een sportrapport met daarop zeven sporttalenten. “We zijn zelf heel benieuwd naar de resultaten en of de kinderen en hun ouders op basis van het rapport een keuze durven maken. Het sportkompas kost 10 euro per leerling. We gaan nu eerst evalueren of de leerlingen met deze test ook echt een andere sport gaan uitproberen of dat het sportkompas hen aanzet om te gaan sporten.

Als de evaluatie positief is, gaan we het sportkompas aanbieden aan alle leerlingen van de Essense scholen in het derde leerjaar.”