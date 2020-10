Sportcafé Hemelrijk opnieuw open na sluiting door coronabesmetting Toon Verheijen

05 oktober 2020

Het sportcafé Hemelrijk is vanaf maandagavond opnieuw open. Een medewerker geraakte besmet en daardoor moest vorige week het sportcafé dicht. Al het personeel moest uit voorzorg in thuisquarantaine. De medewerkers werden vervangen, zodat de sporthal kon open blijven. De tribune kon niet gebruikt worden, omdat de toegang tot de tribune via het café verloopt. Nu blijkt dat al het personeel, alsook de medewerker in kwestie, coronavrij is.