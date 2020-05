Speel- en sportpleintjes weer toegankelijk onder héél strikte voorwaarden Toon Verheijen

20 mei 2020

22u06 0

Het gemeentebestuur heeft beslist dat ook in Essen de speelpleintjes en speelvelden weer opengesteld kunnen worden, maar wel onder strikte voorwaarden. Heeft het speelveld sporttoestellen zoals een voetbalgoal, basketbalring, tafeltennis dan mogen deze terug worden gebruikt worden. Speeltuigen zoals een glijbaan of een schommel blijven echter afgesloten. Je mag spelen en sporten op de speelvelden in gezinsverband of alleen met steeds dezelfde twee personen. Sporten op de speelveldjes mag met maximum 20 personen als er een meerderjarige toezichter aanwezig is. Je moet een afstand bewaren van 1,5 meter.

Stoerwoud

Het Stoerwoud aan de Oude Pastorij blijft gesloten net als de fitnestoestellen aan de Wildertse Duintjes. Van maandag tot en met zaterdag zorgt de gemeente tussen 13 en 16 uur voor toezicht in het sportpark (niet op zon- en feestdagen). Je kan dan zonder eigen begeleiding op een veilige manier sporten. Je moet dat wel een tijdslot van maximaal één uur reserveren voor het skatepark (maximaal 8 personen), het omnisportveld (voetbal en basketbal voor maximaal 6 personen) en het beachvolleybalveld (maximaal 6 personen). Het calisthenicspark (waar je kan trainen met je eigen lichaamsgewicht) blijft gesloten. De metalen buizen worden veel aangeraakt (net zoals speeltuigen) en dat zorgt voor besmettingsgevaar.

Boetes

Wil je buiten deze tijdssloten sporten op bovenstaande locaties, dan gelden dezelfde regels zoals op de speelpleintjes: je kan er dan alleen sporten met je gezinsbubbel of alleen met telkens twee dezelfde personen. Er mogen niet meer dan 6 personen op het beachvolleybalveld, 6 personen op het multisportveld en 8 op het skatepark zijn. De politie controleert hierop en schrijft boetes uit bij een overtreding.