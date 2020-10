Snelheidsduivel geflitst met 84 kilometer per uur in fietsstraat tijdens Flitsmarathon Toon Verheijen

08 oktober 2020

16u11 3 Essen De Lokale Politie Schoten controleerde tijdens de jongste flitsmarathon van woensdag 4.075 wagens waarvan er uiteindelijk 125 te snel reden. De politiezone Grens controleerde 2.524 wagens waarvan er maar liefst 628 te snel reden.

De flitsmarathon werd woensdag gehouden van 6 uur ’s morgens tot 23.30 uur ’s avonds. “Wij hebben in totaal 2.524 voertuigen gecontroleerd en daarvan reden er maar liefst 628 te snel”, zegt Patrick De Smedt van de politiezone Grens (Essen, Kalmthout en Wuustwezel). “We hebben daarbij ook één rijbewijs onmiddellijk ingetrokken. De bestuurder reed in de Maststraat in Essen met een snelheid van 84 kilometer per uur terwijl dat een fietsstraat is en de maximum snelheid daar 30 kilometer per uur is.”

Schoten

De politiezone Schoten controleerde in totaal 4.075 voertuigen waarvan er maar 125 te snel reden. Daarbij was er wel één bestuurder die tegen 90 kilometer per uur door een straat reed waar maar 50 is toegelaten. Het grootste aantal wagens werd gecontroleerd in de Botermelbaan. Daar reden in de namiddag 986 bestuurders voorbij de flitscamera en werden er 56 geflitst. In de voormiddag waren dat 29 overtredingen op 586 voertuigen. De andere controles gebeurden in de Alfons Servaislei (255 controles en 10 overtreders), Braamstraat (828 controles en 6 overtredingen), de Eduard Steursstraat (116 controles en 8 overtredingen), Horstebaan (377 controles en 5 overtredingen), Metropoolstraat (577 controles en 4 overtredingen) en de Sluizenstraat (350 controles en 7 overtredingen).