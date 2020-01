Sluikstorter dumpt zetel... in bushokje Toon Verheijen

20 januari 2020

15u14 3

Een sluikstorter heeft er in de nacht van zondag op maandag niet beter op gevonden om een versleten zetel te dumpen in een bushokje ter hoogte van het gemeentehuis. Een opmerkelijk zicht. “Deze sluikstorter heeft het wel goed voor met de gebruikers van De Lijn, maar we hebben de bank toch maar weggehaald”, klinkt het ludiek bij de gemeente.