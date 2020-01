Slechtzienden roepen schepencollege tot de orde: “Doe iets aan hindernissenparcours tussen Heuvelplein en gemeentehuis” Toon Verheijen

21 januari 2020

16u55 0 Essen De gemeente gaat zo snel mogelijk werk maken van een blindenvriendelijke omgeving van het gemeentehuis. Uit een test met twee slechtzienden én enkele leden van het college van burgemeester en schepenen bleken er immers heel wat tekortkomingen te zijn.

Het was de slechtziende Eddy Van Oers uit Essen zelf – die in 2018 mee een wandeling uitstippelde op de Kalmthoutse Heide voor slechtzienden - die de schepenen en de burgemeester had uitgedaagd om eens met een simulatiebril én een blindenstok vanaf het Heuvelplein naar de ingang van het gemeentehuis te wandelen. “Enkele jaren geleden liep ik stage op het gemeentehuis”, zegt Eddy Van Oers. “Mijn zicht is heel beperkt en ik moet me altijd behelpen met een stok. Het was me toen al opgevallen dat het niet evident is om vlot in het gemeentehuis te geraken.”

Uitdaging

Tijdens zijn stage schreef Eddy verschillende opmerkingen op en maakte die over aan het gemeentebestuur. Maar om die extra kracht bij te zetten, daagde Eddy het college ook uit om eens zelf als een slechtziende of blinde de ingang te bereiken. Hij kreeg het gezelschap van een andere slechtziende, Matthias Tilborghs.

“Via het Heuvelplein in het gemeentehuis geraken is voor mensen met een beetje zicht nog te doen. Maar voor zwaar slechtzienden is dit heel moeilijk. Voor blinden is het bijna onmogelijk. Er zijn te veel borduren, trapjes, op- en afstapjes om vlot tot de ingang te geraken”, zegt Van Oers. “In het gemeentehuis is het al beter. De onthaalbalie is makkelijk te vinden, al zou een gidslijn van de schuifdeur naar de balie beter zijn. De verschillende balies zijn wel goed te vinden door de structuurtegels. Ook de gangen zijn obstakelvrij en de lift is makkelijk te vinden. De toegang tot de toiletten zou dan weer duidelijker mogen. Met enkele kleine aanpassingen kan het gebouw al een stuk veiliger worden gemaakt. Maar het is niet alleen het gemeentehuis. Ook in het station van Essen en in het GC De Oude Pastorij zijn er nog heel wat verbeteringen mogelijk.”

Aanpassingen

Het college neemt de opmerkingen in elk geval ter harte. “Door deze test te doen zijn we tot het besef gekomen dat we de omgeving rond het gemeentehuis heel wat veiliger kunnen maken voor blinden en slechtziende”, zegt schepen Brigitte Van Aert (CD&V). “We nemen de opmerkingen van Eddy en Matthias ter harte en maken spoedig werk van een ‘blindenvriendelijkere’ omgeving. Ook de andere gevaarlijke punten in de gemeente pakken we aan.”