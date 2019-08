Slagbomen spoorwegovergang Heikantstraat vertonen weer vreemde kuren door hitte Toon Verheijen

26 augustus 2019

12u03 4 Essen Enkele weken geleden vertoonden enkele slagbomen aan overweg in Essen al vreemde kuren door de hitte en maandagmorgen was dat opnieuw het geval aan de overweg in de Heikantstraat.

Door de warme van de voorbije dage zijn de sensoren in het spoor ontregeld. Als gevolg van deze onregelmatigheden gingen de rode lichten aan, maar klonk er geen signaal en bleven de slagbomen open staan. Infrabel begrijpt dat mensen zich zorgen maken of zich vragen stellen over de correcte werking van de overwegen.

Spoorbeheerder Infrabel werkt aan een oplossing en de politie is ter plaatse om het verkeer in goede banen te leiden. Wie een storing opmerkt, neemt best zo snel mogelijk contact op met de lokale politie (03 620 29 29 - info@pzgrens.be). De politie zal contact opnemen met Infrabel. De infrastructuurbeheerder stuurt dan zo snel mogelijk een technische ploeg ter plaatse. “Rij of wandel niet over de overweg. Indien mogelijk neem een omweg. Het spreekt voor zich dat wanneer het rode licht brandt, je de overweg niet kan oversteken”, klinkt het.