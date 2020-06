Schepen Helmut Jaspers in Essen: “Eisen inspraak in openhouden kerncentrale Borssele in Nederland” Toon Verheijen

30 juni 2020

15u57 1 Essen Helmut Jaspers, schepen voor sp.a in de grensgemeente Essen, eist dat zijn gemeente en ook andere grensgemeenten inspraak krijgen in het openhouden van de 50 jaar oude kerncentrale in het Nederlandse Borssele. Die mag nu openblijven tot 2033 en dat is niet naar de zin van de Belgen net over de grens.

De kerncentrale in Borssele, zo'n 70 kilometer van Essen, is een halve eeuw oud en levert ongeveer drie procent van de Nederlandse elektriciteitsproductie. De sluiting van de centrale - die nog altijd hoog radioactief afval produceert - was aanvankelijk voorzien in 2004. Dat werd later 2013 en is nu opgeschoven naar 2033. “In de Nederlandse provinciale en landelijke politiek wordt nu gesproken over een levensduurverlenging na 2033”, zegt Helmuts Jaspers (sp.a), schepen in Essen. "Daartegen komt protest op gang. In dat debat zou het niet meer dan logisch zijn dat ook wij als stakeholders gehoord worden. De discussie over de verlenging van Doel bracht ook in Nederland commotie teweeg. Er werd tegen betoogd.”

Kans klein

De kans op een ongeval is misschien klein, maar als het wel gebeurt zijn de gevolgen desastreus. “Bij een normale zuidwestenwind moeten er al gauw een miljoen mensen geëvacueerd worden. Wij zijn in België net zo betrokken als de inwoners van Zeeland en Noord-Brabant. De afstand tussen Borssele en Essen bedraagt in vogelvlucht hooguit 50 kilometer. Daarom stellen we voor om een schrijven te richten naar de provincie Zeeland, alsook aan de Nederlandse regering om hen te verzoeken géén procedure tot verlenging van de levensduur van de kerncentrale van Borssele op te starten”.