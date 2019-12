Sam Gooris komt eerste editie van familiedag na het veldrijden opvrolijken Toon Verheijen

03 december 2019

10u25 0 Essen Het zag er even niet goed uit voor de cross in Essen, maar dankzij Het zag er even niet goed uit voor de cross in Essen, maar dankzij drie ondernemers én de tomeloze inzet van de vrijwilligers van de Molenheidevrienden vindt de cross dit weekend toch plaats. Er komt op zondag zelfs een extra familiedag waarbij ook Robotland voor het eerst (eventjes) de deuren zal openen. Sam Gooris komt ook optreden.

Tom Meeusen, Tom Pidcock, David Van der Poel, Zdenek Stybar en Marianne Vos. Het zijn maar enkele van de namen die zaterdag aan de start zullen staan in de Robotland Cyclocross Essen. “We hebben op twee maanden tijd toch heel wat verwezenlijkt”, zegt Robin Jacobs, een van de drie Essense ondernemers die zijn schouders zette onder de doorstart van het veldrijden in Essen. “Eigenlijk is bijna heel het dorp mee op de kar gesprongen, want verschillende ondernemers en heel wat inwoners hebben hun hulp aangeboden. De VIP-ruimte is helemaal uitverkocht (duizend plaatsen) en we hebben ook al duizend tickets in voorverkoop verkocht wat heel veel is.”

Zandbak

Het parcours is een beetje veranderd want voor de eerste keer is er ook een heuse zandbak aangelegd als extra hindernis voor de renners. Zand geleverd door opnieuw een lokale ondernemer (Boden). En daar wil de vernieuwde organisatie ook op mikken. “Wij willen terug naar de basis: lokale verankering. De cyclocross bij ons moet in Essen en omstreken uitgroeien tot ‘the place to be’. Daarom zetten we in op een feesttent met het lokale DJ Team Wol en werken we niet met een klassieke cateraar maar hebben we alleen lokale foodtrucks om de bezoeker nog meer comfort en variëteit te bieden.”

Familiedag

De dag na de cross gaan de festviteiten overigens verder en is iedereen uitgenodigd op een gratis familiedag. “We starten met de jeugdinitiatie onder leiding van Jim Aernouts, de publiekstent wordt omgebouw tot een springkastelenparadijs, workshops en mensen kunnen een kijkje nemen in de douaneloods waar ze al een eerste impressie krijgen van Robotland” vertel Seppe Vandekeybus, CEO Van Robotland. “Om 17 uur vrolijken komt Sam Gooris optreden. De VIP-tent wordt opgengesteld voor iedereen en ook de lokale foodtrucks blijven staan.”