Roodlichtcamera Hoek betrapt 42 roodrijders (én 121 snelheidsduivels) Toon Verheijen

17 januari 2020

17u34 2 Essen De slimme camera op de Moerkantsebaan heeft tijdens de drie laatste maanden van 2019 in totaal 121 hardrijders en 42 roodrijders geflitst. Vijf bestuurders kregen een dubbele boete voor én te snel rijden én door het rode verkeerslicht rijden.

De plaatsing van de camera op de Moerkantsebaan in Essen-Hoek heeft nogal wat voeten in de aarde gehad. Het heeft ruim vier jaar geduurd vooraleer alle problemen van de baan waren. Intussen zijn alle problemen van de baan en werkt de slimme camera naar behoren. Ondertussen zijn ook de eerste cijfers bekend.

In de maand oktober - de eerste maand dat de camera werkte - waren er zestien snelheidduivels, drie bestuurders die het rode verkeerslicht negeerden en ééntje die zowel te snel reed als het rode licht negeerde. November was de eerste volledige maand en dat leverde 66 snelheidsovertredingen , negentien bestuurders die het rode licht negeerden en opnieuw één bestuurders die twee boetes in één klap wist te verzamelen door zowel te snel als door het rood te rijden.

In december daalde het aantal snelheidsovertredingen van 66 naar 39. Het aantal bestuurders dat het rode licht niet zag, steeg van 19 naar 20. Drie bestuurders kregen een dubbele boete.

Trajectcontrole

Daarnaast zal binnenkort ook de trajectcontrole op de Moerkantsebaan van start gaan. Het gaat om het stuk tussen Hoek en de Nederlandse grens op het stuk waar geen fietspad ligt. Bovendien betreft dit een ANPR-camera. Die camera registreert nummerplaten die verdacht zijn en geeft in dat geval een alarm bij de politiediensten.