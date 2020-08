Ronde van Essen komt met alternatief: kies zelf je moment waarop je in elke wijk gaat lopen Toon Verheijen

21 augustus 2020

08u37 0 Essen Het is al jaren een traditie tijdens de laatste week van augustus: de Ronde van Essen. De deelnemers trekken dan elke dag naar een andere wijk in Essen om er deel te nemen aan een (originele) loopwedstrijd. Corona gooit roet in het eten, maar toch zijn ze in Essen niet bij de pakken blijven zitten.

“We dagen iedereen uit om tussen 24 en 29 augustus op zelf gekozen momenten in de wijk te gaan lopen”, klinkt het bij de jeugdraad. “In elke wijk is er een parcours voorzien. Elke dag één of allemaal op één dag, het kan dit jaar allemaal. De speciale ‘Ronde-Echo’ is vanaf zaterdag 22 augustus te vinden op sociale media en op de website van de gemeente. Een papieren versie is af te halen op de vrijetijdsbalie van het gemeentehuis of het VVV-kantoor.”

De locaties zijn Hoek (College), Heikant ter hoogte van Delhaize, Horendonk aan Over d’ Aa op de terreinen van Chiro klavertje 4, Statie in de Kapelstraat op de terreinen Chiro Happy Dorp en Centrum in de tuin van GC de Oude Pastorij