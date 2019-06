Romeinse soldaten keren na 2.000 jaar terug naar Oude Pastorij Sander Bral

16 juni 2019

17u01 0 Essen De Oude Pastorij in Essen was dit weekend het decor voor een historische Romeinse kampplaats zoals dat tweeduizend jaar geleden effectief het geval was. Naast boeiende verhalen en workshops rond archeologische ontdekkingen konden 1.500 bezoekers ook deelnemen aan workshops en een authentiek Romeins legioen bewonderen.

Twee jaar geleden werd er één kilometer ten noorden van de Oude Pastorij in het Nederlandse Nispen een oude Romeinse nederzetting gevonden tijdens de werken van een nieuwbouwproject. Naar aanleiding van die vondsten landde de Archeologische Hoogdagen dit jaar in Essen.

“In Essen is er al lang een levendige traditie rond erfgoed en cultuur”, zegt Joris Mathyssen van de heemkundige kring. “Dat is dit weekend nog maar eens bevestigd. Samen met onze partners Erfgoed Voorkempen en de lokale vzw Kobie mochten we dit weekend 1500 bezoekers ontvangen. Het doet ons echt deugd dat er nog zoveel gezinnen buiten komen voor geschiedenis en erfgoed, wolkbreuk of niet.”

“Geen kick gegeven”

Er was ook een gezelschap van acteurs die zich in de harnassen van oude Romeinse legionairs waagden. “Die kregen vrijdag één van die wolkbreuken over zich heen, maar die gasten geven geen kick. Ze kunnen tegen een stootje, zoals echte Romeinen”, lacht Joris. “Het is bijzonder om te zien hoe ze vrijdagavond in hun rol kruipen en er zondagavond pas terug uitkomen, ook na de openingsuren blijven ze leven zoals in de omstandigheden van tweeduizend jaar geleden.”

“Als het aan mij ligt, volgt er volgend jaar al een nieuwe editie op dezelfde locatie”, gaat de enthousiaste Joris verder. “Misschien reizen we dan verder door de tijd richting de middeleeuwen? Ik ben maar luidop aan het nadenken.”