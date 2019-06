Romeinen veroveren drie dagen lang Oude Pastorij Toon Verheijen

02 juni 2019

10u00 0 Essen Het terrein van de Oude Pastorij wordt tijdens het weekend van 14, 15 en 16 juni omgetoverd tot de kampplaats van een Romeins legioen. Figuranten zullen er gekleed en bewapend rondlopen zoals in de tijd van Ceasar zelf. Bezoekers kunnen dan ondervinden hoe het dagelijkse leven er voor een legionair uitzag en kunnen deelnemen aan het speerwerpen of boogschieten. Er wordt ook een religieuze ceremonie gehouden.

Tijdens het weekend zijn er verschillende lezingen en workshops gepland. Op vrijdag 14 juni vertelt de stadsarcheoloog van Bergen op Zoom over de vondsten van de voorbije jaren net over de grens met Essen zoals de Romeinse boerderij in Nispen en het kasteel van Wouw. Zaterdag 15 juni kunnen geïnteresseerden hun kennis en kunde over metaaldetectie en – behandeling vergroten. Ansje Cools is een professionele conservator die gespecialiseerd is in de behandeling van archeologisch metaal, glas en aardewerk. Om 10.30 uur geeft zij een workshop over het schoonmaken, conserveren en bewaren van (metaal-)vondsten.

Ook voor kinderen belooft het een fantastisch weekend te worden. In het Romeinse kamp kijken ze hun ogen uit en mogen ze vast op de foto met een Romeinse legionair. Tijdens het weekend halen ze bovendien hun junior-archeoloogdiploma door hun kunnen te tonen in een grote zoekbak en op het metaaldetectorparcours.