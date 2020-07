Renteloze leningen, herziening werkingssubsidies en heropstartpakket: gemeente steunt volop verenigingsleven Toon Verheijen

01 juli 2020

19u31 2 Essen De gemeente gaat het lokale verenigingsleven eenb boost proberen te geven om deze coronacrisis door te komen. Ze krijgen een heel pallet aan steunmaatregelen. Zo komt er een heropstartpakket, een versnelde uitbetaling van de werkingssubsidie en een tegemoetkoming voor schade door de coronacrisis. Verenigingen kunnen ook een renteloze lening aanvragen.

De coronacrisis heeft ook voor de (jeugd)verenigingen gevolgen. Heel wat activiteiten die ze gepland hadden om geld in het laatje te brengen, konden niet doorgaan. Ook hun werkingssubsidies zouden in het gedrang komen. Op korte termijn komt de gemeente alvast over de brug met een heropstartpakket op maat met daarin ontsmettings- en sensibiliseringsmateriaal, zoals zeep, alcoholgel, flyers, vloerstickers. De huidige retributies voor de vrijetijdsinfrastructuur blijven al zeker behouden tot januari 2021. Begin juni besliste het bestuur ook al om een voorschot uit te betalen op alle werkingssubsidies. Alle verenigingen kregen intussen al de helft van het bedrag dat ze vorig werkjaar ontvingen, op de rekening gestort.

Lange(re) termijn

De gemeente wil echter ook op langere termijn denken en de gemeenteraad heeft het college van burgemeester en schepenen de bevoegdheid gegeven om de komende weken en maanden nog extra steunmaatregelen uit te werken en toe te kennen. “Zo is er een afwijking toegestaan op het subsidiereglement”, zegt burgemeester Gaston Van Tichelt (CD&V). “Die zullen nu berekend worden op basis van het jaar 2019. Verenigingen die financiële schade hebben geleden door de coronacrisis, kunnen een tegemoetkoming krijgen van het gemeentebestuur via het indienen van een schadedossier. Essense verenigingen die op basis van vaste infrastructuurkosten grote financiële tekorten hebben, kunnen een beroep doen op een renteloze lening van het gemeentebestuur om deze moeilijke periode te overbruggen.

Infrastructuur

Maar ook op vlak van infrastructuur wil de gemeente bekijken of ze iets extra kunnen betekenen. “De volgende maanden willen we ook bekijken hoe de gemeente, op basis van voorstellen van de taskforce, kan voorzien in extra gebruik van infrastructuur en/of extra sanitaire voorzieningen. De toekomstige openstelling van het lokaal dienstencentrum en het voormalig sportcafé Heuvelhal kunnen hier een rol in spelen”, zegt schepen Helmut Jaspers (sp.a). “ Ook Brigitte Van Aert, schepen van Sport en Toerisme, is blij met de maatregelen. “Vooral de sportverenigingen zagen de voorbije maanden veel inkomsten wegvallen door de gedwongen sluiting van hun kantines. De gemeente wil de verenigingen en hun vele leden maximaal ondersteunen om deze crisisperiode zo goed mogelijk door te komen. Ook onze senioren worden als doelgroep hard getroffen. Specifiek voor hen willen we in 2021 een wijkbrunch organiseren. Hierbij worden niet alleen de senioren van de seniorenverenigingen betrokken, maar alle Essense verenigingen die zich op een ouder doelpubliek richten.”