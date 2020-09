Raadsleden pleiten voor betere toegang van Statieboske voor fietsers of rolstoelen Toon Verheijen

01 september 2020

20u36 0 Essen Gemeenteraadsleden Jan Suykerbuyk en Liesje Van Loon van meerderheidspartij CD&V pleiten ervoor om het ‘Statieboske’ beter toegankelijk te maken voor fietsers, wandelwagens of rolstoelen. Langs de kant van de Kerkstraat is dat nauwelijks te doen voor wie op/met wielen rijdt.

Het Statieboske wordt dagelijks door heel wat wandelaars, hondenliefhebbers en fietsers gebruikt. Zeker de hondlosloopzone. “Wie met de fiets, buggy of rolstoel aan de noordzijde (Stationsstraat) het Statieboske indraait, komt aan de overkant in de Kerkstraat echter bedrogen uit”, zeggen Jan Suykerbuyk en Liesje Van Loon. “Daar is het niet mogelijk om rollend terug de straat te bereiken. Vanuit de Kerkstraat is het Statieboske per rolstoel, buggy of fiets onbereikbaar. Op het hoogste punt is er een verschil van 1,6 meter.”

Onderzoeken

Volgens de twee raadsleden moet het mogelijk zijn om op een of andere manier een toegang te voorzien. “Het hoogste punt is inderdaad 1,6 meter, maar er zijn ook lagere gedeelten waar er gemakkelijk een toegang moet voorzien kunnen worden. We hopen dan ook dat dit onderzocht kan worden.” Schepen van Openbare Werken Brigitte Quick beloofde alvast dit te onderzoeken.