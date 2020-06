Pullenbal pakt uit met ‘thuisbarbecue' op 26 juni : “Toch een beetje Pullenbalgevoel creëren” Toon Verheijen

15 juni 2020

13u46 3 Essen Het Pullenbal in Essen in een jaarlijkse klassieker om de zomervakantie in te zetten bij de jeugd, maar ook de scouts van Essen Centrum hebben een kruis moeten maken over hun evenement. Maar om toch voor een beetje ‘Pullenbalsfeer’ te creëren op 26 juni, verkopen de scouts nu barbecue- en bierpakketten.

Het Pullenbal is al jaren een traditie bij honderden jongeren uit Essen en omstreken om de zomervakantie met een stevige fuif in te zetten. Alleen zal het dit jaar stil blijven in de omgeving van de Oude Pastorij. “Maar we wilden toch iets doen”, vertelt Florian van Veldhoven. “Niet alleen om toch nog een centje te verdienen voor onze zomerkampen, maar ook om toch een beetje een Pullenbalgevoel te krijgen.”

Lokaal

De scouts trokken onder het motto “Ik kwôop lokaol wur!” naar enkele plaatselijke handelaars en naar de Essense brouwers en ze werkten allemaal graag mee aan hun bbq@home. “We voorzien een basispakket met groenten, aardappelsalade, pastasalade, en brood met kruidenboter voor 7,5 euro per persoon. Daarnaast kan je kiezen uit worst en hamburgers voor 2,5 euro en saté, gemarineerde kipfilet en vegetarische burger voor 3 euro. De bierpakketten kosten 10 euro en daarin zit een Crow Mountain Harvest moon, Crow Mountain Wilma’s rainbow, Hibou Civil en GOOL! We hebben dit weekend gelanceerd en we hebben er al ontzettend veel leuke reacties op gekregen.”

Bekijk alle info hier.