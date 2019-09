Potlodenschool organiseert 32ste editie van Stratenloop Toon Verheijen

26 september 2019

09u27 0 Essen De Potlodenschool organiseer op donderdag 3 oktober voor de 32ste keer een grote stratenloop. Honderden lopers nemen er jaarlijks aan deel. De kleine lopertjes lopen rondjes rond de school en de recreanten trekken daarna voor vijf of tien kilometer door de straten van Heikant.

De jongste lopertjes beginnen eraan om 18.45 uur en de volwassenen om 20 uur. Er is dan ook een terras ingericht waar deelnemers en hun supporters heel de avond wat kunnen drinken en eten. Inschrijven voor de stratenloop kan zowel op voorhand via de website www.potlodenschool.be als op donderdag 3 oktober bij het wedstrijdsecretariaat tot een kwartier voor aanvang van de wedstrijden. De start van de wedstrijden vindt plaats naast de schoolpoort in de Maststraat in Essen, de deelnemers finishen op het schoolplein. Voor alle lopers is er drinkwater voorzien tijdens of na de wedstrijd. Het parcours voor de wedstrijden van 5 en 10 kilometer is verlicht.

Dankzij de opbrengsten van het evenement kan de school grotere uitgaven ondersteunen zoals eerder de aanschaf van schoolbanken, het plaatsen van een nieuwe luifel en de heraanleg van het schoolplein.