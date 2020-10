Politiezone Grens kondigt (opnieuw) controles aan in horeca: “Onze gezondheid is het allerbelangrijkste” Toon Verheijen

07 oktober 2020

14u35 0 Essen De politiezone Grens kondigt strenge controles uit op horecazaken dit weekend net als vorige vrijdag, zaterdag en zondag. Toen werd één café beboet omdat het zowat geen enkele regel naleefde. “We zullen de vijf gouden regels in de horecazaken strikt controleren”, zegt Patrick Desmedt van de politiezone Grens.

Het wordt (opnieuw) een bizar weekend voor de horeca in Vlaanderen. Restaurants en eetgelegenheden mogen tot 1 uur open blijven, maar cafés moeten alweer om 23 uur de deuren sluiten. De politiezone Grens gaat in elk geval controleren. “Afgelopen weekend heeft onze politiezone ook al cafés, restaurants, kantines en feestzalen gecontroleerd op het al dan niet naleven van de coronamaatregelen”, zegt Patrick De Smedt, woordvoerder van de politiezone Grens. “De meeste horecazaken waren goed in orde en hebben een grote inspanning geleverd om alles coronaproof te laten verlopen. Eén café was totaal niet in orde en werd beboet.”

Vijf gouden regels

De politiezone Grens kondigt ook voor dit weekend controles aan. Ze beloven de vijf ‘gouden’ regels te zullen controleren: op café en restaurant mag je alleen met je gezin en/of 3 nauwe contacten en in totaal maximum met 4 personen aan één tafel. Tafels moeten op 1,5m afstand van elkaar staan. Het personeel moet altijd een mondmasker dragen. Als klant ben je verplicht je mondmasker te dragen als je niet aan tafel zit. Er moet één iemand aan tafel zijn of haar contactgegevens achterlaten. Cafés sluiten om 23 uur. De deuren van restaurants moeten ten laatste om 1 uur ‘s nachts dicht. Nachtwinkels moeten sluiten om 22 uur.

Boetes

“We zullen inderdaad nog meer controles uitvoeren in de horeca”, zegt Patrick Desmedt. “ Personen die bijvoorbeeld geen mondmasker dragen tijdens het verlaten van hun tafel, kunnen een boete van 250 euro krijgen. Op het niet naleven van de 5 gouden regels, riskeren horecazaken boetes van 750 euro. De coronacrisis maakt het ons niet gemakkelijk, maar er zijn zoveel redenen om vol te houden. Laat de boete de minste reden zijn om vol te houden. De gezondheid van ons allemaal is de belangrijkste.”