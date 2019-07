Politiezone Grens gebruikt app voor controle parkeerkaarten mindervaliden Toon Verheijen

08 juli 2019

Agenten van de politiezone Grens maken sinds kort gebruik van een app om de geldigheid van parkeerkaarten voor personen met een handicap te controleren. “De politie kan zo een QR-code scannen of het kaartnummer invoeren om zo onmiddellijk vast te stellen of de kaart geldig is”, vertelt politieraadslid Jan Suykerbuyk (CD&V) uit Essen. “De eerste zes maanden van dit jaar werden in totaal 26 overtredingen vastgesteld waarvan drie in Essen, acht in Kalmthout en vijftien in Wuustwezel. Het cijfer voor Wuustwezel is opvallend. Dit jaar zijn hier meer overtreders gepakt dan de twee voorbije jaren samen.”