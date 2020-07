Politiezone Grens gaat strenger optreden bij overtredingen op coronaregels Ben Conaerts

20 juli 2020

18u22 0 Essen De Lokale Politiezone Grens gaat strenger optreden in zijn toezicht op de naleving van de coronaregels in de horeca.

De Lokale Politiezone Grens houdt systematisch toezicht op de naleving door en in de horeca in de gemeenten Essen, Kalmthout en Wuustwezel. In eerste instantie gebeurde dit raadgevend en preventief, maar daar komt nu verandering in. “Ondertussen wordt iedereen verondersteld de regels te kennen en na te leven”, zegt korpschef Rudy Verbeeck. “Daarom zal er voortaan nog enkel repressief zal worden opgetreden, zowel tegen de uitbaters die in gebreke zouden zijn, als tegen de bezoekers. Uit de controles in de horeca blijkt wel dat de overgrote meerderheid zich aan de regels houdt en dat de uitzonderingen zich na een waarschuwing ook aan de verplichtingen houden.”