Politie neemt 12 kilogram cannabis in beslag tijdens grenscontrole: twee neven opgepakt Toon Verheijen

06 april 2020

18u58 0 Essen De politiezone Grens heeft voor de De politiezone Grens heeft voor de tweede keer op enkele dagen tijd een grote hoeveelheid drugs in beslag kunnen nemen tijdens een van de controlesacties aan de grens in het kader van de coronamaatregelen.

“Enkele dagen geleden merkten onze mensen een verdachte transactie op waarbij grote boodschappentassen werden overgeladen tussen twee Belgische voertuigen, een BMW en een Volkswagen”, zegt Patrick De Smedt, woordvoerder van de politiezone Grens. “Na de overdracht reden de twee voertuigen weg. We probeerden de twee voertuigen tegen de houden door een blokkade. De bestuurder van de BMW probeerde nog te ontkomen, maar belandde in een gracht aan de Zwanenberg in Kalmthout. De andere wagen stopte wel gewoon.”

Bij een controle van de voertuigen, kon de politie niet minder dan 12,5 kilogram cannabis aantreffen. De twee verdachten waren neven van elkaar en waren beiden 23 jaar oud. Een van hen was al gekend om drugsfeiten. De chauffeur van de BMW verklaarde ook dat hij 300 euro kreeg om de drugs naar Gent te brengen.