Politie is ‘inventieve’ drugssmokkelaars uit Ham, Mortsel en Lint te slim af aan Nederlandse grens Toon Verheijen

01 april 2020

18u11 12 Essen De politiezone Grens (Kalmthout, Essen, Wuustwezel) heeft sinds de coronacrisis en het afsluiten van de grens met Nederland een permanente grenscontrole, maar zet ook anonieme controleploegen in. Die controles hebben al heel wat drugsvangsten opgeleverd.

Zo werd een 21-jarige man uit Antwerpen die met een speedpedelec vanuit Nederland kwam, betrapt met 221 gram marihuana op zak. Een ploeg merkte ook twee verdachte voertuigen op die vanuit Nederland kwamen. Na controle bleek er een sportzak met 18 kilo marihuana in het voertuig te zitten. Beide verdachten werden voorgeleid bij de Hasseltse onderzoeksrechter, die hen onmiddellijk heeft aangehouden. Het ging hier over een 49-jarige man en een 31-jarige man uit Ham.

Te voet

Twee personen wandelden dan weer te voet de grens over vanuit Nederland. Zij droegen een winkeltas. Na controle wordt er 600 gram marihuana in de tas gevonden. De verdachten betroffen twee twintigers afkomstig uit Mortsel en Lint. De twee zijn voorgeleid bij de onderzoeksrechter in Antwerpen.

Er werden ook kleinere hoeveelheden in beslag genomen bij personen die via sluipwegen en paadjes de grens over wandelden. Bij één verdachte werd er een verboden wapen aangetroffen. De politiezone Grens zal ook de komende weken extra (anonieme) ploegen blijven inzetten.