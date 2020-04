Politie Grens schrijft tot dusver 120 ‘coronapv’s’ uit: “Blijf ook in de paasvakantie in uw kot alsjeblieft” Toon Verheijen

03 april 2020

20u23 0 Essen De politie heeft de voorbije twee weken in totaal al 120 processen-verbaal opgesteld voor overtredingen rond de nieuwe coronamaatregelen. De komende dagen zal er even intensief gecontroleerd worden.

De eerste weken werd er vooral preventief en sensibiliserend gewerkt. Sinds vorige week worden er processen-verbaal opgesteld door de inspecteurs die zowel in uniform als in burger op pad gaan. De 120 pv’s zijn opgesteld voor niet-essentiële verplaatsingen (102), niet naleven samenscholingsverbod (17) en één handelszaak die zich niet aan de regels hield. Een proces-verbaal kost je minstens 250 euro maar kan oplopen tot 4000 euro.

Nog controles

De politiezone Grens waarschuwt dat er ook de komende dagen nog controles zullen plaatsvinden. “Het wordt voor de eerste keer mooi weer en de paasvakantie staat voor de deur”, zegt Patrick De Smedt van de politiezone. “En dat terwijl de coronacrisis volop bezig is. In deze periode is het een hele uitdaging om in je kot te blijven. En toch vragen we je om dit vol te houden. De voornaamste reden is om het virus te doen stoppen. De meeste mensen doen dit goed en daarvoor zijn wij zeer dankbaar. Maar de voorbije weekends hebben we ook gemerkt dat niet alle mensen de regels respecteren. Daarom blijven onze toezichtsploegen zowel in uniform als in burger tijdens de paasvakantie controleren”.

Het gaat zowel om grenscontroles, controle op essentiële verplaatsingen, controle op social distance en controle op handelszaken.