Plakzuilen weg, minder kilometers met schoolbussen, drinkwaterfonteintjes: gemeente luistert naar leerlingen Don Bosco Mariaberg Toon Verheijen

27 november 2019

13u29 0 Essen De leerlingen van het Don Bosco Mariaberginstituut hebben van het college een cheque gekregen van 915 euro omdat ze hun schoolomgeving proper houden. Het waren de leerlingen die eerder dit jaar nog een klimaatmars organiseerden. Ondertussen hebben de leerlingen én de gemeente een reeks maatregelen al concreet gemaakt.

De leerlingen van Don Bosco hadden eerder dit jaar een actieplan opgesteld om hun school(omgeving) proper te houden. Zo ruimen ze minstens één keer per maand het zwerfvuil op van de terreinen van de school. De speelplaats wordt elke speeltijd geruimd en er zijn extra ruimingen rond de hangplaatsen en de banken. De automaten zijn allemaal verbannen wat voor minder verpakkingen van etenswaren zorgt. Op de school werden ook extra vuilnisbakken geplaatst die nog geschilderd moeten worden. En in elke graad worden er lessen rond afval- en zwerfvuil georganiseerd. Om hen te belonen kregen ze daarvoor een cheque van 915 euro.

Concreet

“Maar we zijn ook met hen in dialoog gegaan om samen te gaan voor een nog beter klimaat”, zegt schepen van milieu Helmut Jaspers (sp.a). “Ze kwamen immers met heel wat goede ideeën af. Zo stoppen de bussen voortaan al aan de stoplichten waardoor de leerlingen van Sint-Jozef en Mariaberg nog een stukje te voet moeten. Dat bespaart toch een beetje brandstof en zorgt voor minder uitstoot. We hebben ook drinkkranen laten plaatsen aan Hemelrijk en aan de Wildertse Duintjes. We gaan meedoen aan Dikke Truiendag en zetten de verwarming wat lager. We stimuleren ons gemeentepersoneel om zoveel mogelijk met de fiets te komen. In de zaal Rex gebruiken we nu ook herbruikbare bekers en we willen dat uitbreiden naar andere activiteiten. Op evenementen bieden we overigens gratis kraantjeswater aan, zetten we in op sorteren van afval én stimuleren we iedereen om te voet of met de fiets te komen. Ten slotte hebben we ook vier plakpalen laten verwijderen om zo verenigingen te stimuleren meer digitaal evenementen aan te kondigen. Allemaal ideeën die van de leerlingen kwamen en die we ook hebben laten uitvoeren. We hopen dat we de samenwerking kunnen verderzetten.”