Personeel Valéron Strength Films legt werk neer: “Miljoenen euro’s winst en toch moet één op vijf eruit” Toon Verheijen

28 mei 2019

20u09 0 Essen Het personeel van de producent van sterktefolies Valéron legde maandagavond om 18 uur het werk neer tot dinsdagavond nadat de directie na bijna een week nog altijd niet officieel de procedure van collectief ontslag heeft opgestart. Nochtans is dat een wettelijk verplichting aangezien ze twintig procent van het personeelsbestand wil schrappen. “We begrijpen het ook niet want vorig jaar werd er hier nog miljoenen euro’s winst gemaakt.”

Valéron Strength Folies maakt sterktefolies voor voornamelijk voor toepassingen in de bouwsector. Het moederbedrijf zit in Houston (Amerika). Ooit werkte er in het bedrijf zo’n 150 mensen, maar de laatste jaren kalfde dat aantal af naar het huidige aantal van 90. Recent werden de winstcijfers van vorig jaar bekendgemaakt en met vijf miljoen euro boert het bedrijf zeker niet slecht. Toch kreeg het personeel vorige week op een bijzondere ondernemingsraad een koude douche: het bedrijf wil snoeien in het personeelsbestand. Een zeventiental personeelsleden of twintig procent van het totaal moet vertrekken. De helft daarvan bij de bedienden. Nu blijkt dat de directie nog altijd niet de procedure voor collectief ontslag – de Wet Renault – heeft opgestart, stijgt de onzekerheid. “Eerst zou het vrijdag nog gebeuren en dan was het na het weekend”, zegt Franky Nelen die al 32 jaar bij Valéron werkt en afgevaardigde is voor ACV. “Toen bleek dat dat maandag nog altijd niet was gebeurd, zijn we in staking gegaan. Eerst voor 24 uren, maar het is niet uitgesloten dat er nog acties volgen.”

Sociaal plan

De sfeer is niet echt optimaal binnen het bedrijf. Maar er heerst ook vooral ongerustheid. Een overleg dat woensdag gepland stond, is afgeblazen. “Niemand lijkt echt te begrijpen waarom de Amerikaanse directie deze beslissing neemt”, zegt Nelen nog. “De laatste jaren waren er wel wat schommelingen in de orders, maar vorig jaar werd nog forse winst geboekt. Bovendien wordt al sinds begin dit jaar opgeroepen tot vrijwillig weekendwerk om het werk te kunnen bijhouden. Het enige wat de mensen vragen is duidelijkheid. Zeker voor diegenen die hier al decennia lang werken.”