Personeel Valéron blijft opnieuw 24 uur thuis: “Perverse besparing in een bedrijf dat winst maakt” Toon Verheijen

06 juni 2019

09u23 12 Essen Het personeel van de producent van sterktefolies Valéron aan de Nieuwmoersesteenweg heeft woensdagavond het werk opnieuw voor 24 uur stilgelegd. De werknemers zijn het niet eens met de manier waarop de directie van het bedrijf de herstructurering wil doorvoeren. Zij plannen de zeventien ontslagen te spreiden in de tijd zodat ze de Wet Renault niet moeten toepassen.

Valéron Strength Folies maakt sterktefolies voornamelijk voor toepassingen in de bouwsector. Het moederbedrijf zit in Houston (Amerika). Ooit werkte er in het bedrijf zo’n 150 mensen, maar de laatste jaren kalfde dat aantal af naar het huidige aantal van 90. Eind mei deelde de directie op een bijzondere ondernemingsraad mee dat ze twintig procent wil besparen op het personeel wat neerkomt op een zeventien personeelsleden. Vorige week steeg de ongerustheid omdat het bedrijf de procedure voor de Wet Renault nog altijd niet had opgestart. Het personeel legde toen al voor 24 uur het werk neer. Nu is er een nieuwe staking gestart.

Geen Wet Renault

“De directie heeft aangegeven dat ze niet wil afstappen van het aantal ontslagen”, zegt vakbondssecretaris Inge Paeshuis van ACV. “Maar bovendien willen ze de ontslagen ook wat spreiden in de tijd waardoor ze de Wet Renault niet moeten toepassen. Ze zouden dan een aantal ontslagen voor de zomer en een aantal ontslagen na de zomer willen doorvoeren. Wij vinden het nog altijd een beetje pervers om als bedrijf dat zoveel winst maakt zonder blikken en blozen zo’n besparing door te voeren.”

Sociaal plan

Aan de andere kant blijkt de directie wel bereid om te praten over een sociaal plan. Daarvoor staan volgende week gesprekken gepland. “Ze willen wel luisteren naar onze voorstellen, maar door de Wet Renault niet toe te passen zijn ze natuurlijk niet verplicht om ten volle de sociale onderhandelingen te voeren. “Volgens de vakbonden moet de directie dan ook geen werkzekerheid beloven en moet er ook niet gepraat worden over een verlaagde pensioenleeftijd. “Het lijkt dus af te stevenen op een harde exit met als enige doel: nog meer winst maken. En dat is voor heel wat personeelsleden die hier 25 jaar of langer werken heel hard aangekomen. Zij willen dan ook met hun 24 urenstaking hun stem laten horen.” De sfeer is niet echt optimaal binnen het bedrijf. “Niemand lijkt echt te begrijpen waarom de Amerikaanse directie deze beslissing neemt”, zei Franky Nelen enkele dagen geleden nog. “De laatste jaren waren er wel wat schommelingen in de orders, maar vorig jaar werd nog forse winst geboekt. Bovendien wordt al sinds begin dit jaar opgeroepen tot vrijwillig weekendwerk om het werk te kunnen bijhouden. “