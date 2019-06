Personeel ITW Valéron voert acties op en blokkeert toegangspoort: “We zijn alleen maar een nummertje” Toon Verheijen

20 juni 2019

20u09 0 Essen Het personeel van ITW Valéron Strength Films legde donderdagmorgen spontaan het werk neer. Na urenlang onderhandelen bereikten de vakbonden woensdagavond een voorstel van sociaal plan, maar dat werd door driekwart van het personeel verworpen. Daarop besloten de personeelsleden donderdagmorgen voor onbekende tijd het werk neer te leggen. “Het is duidelijk dat de directie ons bekijkt als nummertjes”, klinkt het bijna in koor.

ITW Valéron Strength Films aan de Nieuwmoersesteenweg maakt sterktefolies voor de bouwsector. Het moederbedrijf zit in Houston (Amerika). Ondanks dat het vorig jaar in Essen nog een winst wist te realiseren van vijf miljoen euro, werd in mei beslist om zo’n twintig procent van het personeelsbestand te schrappen. De voorbije weken legde het personeel al eens drie keer voor 24 uren het werk neer omdat het bedrijf weigert de Wet Renault toe te passen. “We hadden een voorstel tot sociaal plan besproken en we hebben dat voorgelegd aan het personeel”, vertellen vakbondsafgevaardigden Diane Glaude, Franky Nelen en Dirk Van Campen van ACV en Steve Tilborghs en René Jacobs van ABVV. “Het personeel deed woensdagnacht nog de nachtdienst, maar daarna zijn ze massaal aan de poort gaan staan. Maar liefst 75 procent van het personeel keurde het sociaal plan af.”

Stroeve onderhandelingen

Het enige wat de vakbonden na urenlange onderhandelingen kon afdwingen was twee ontslagen minder en twee swt (stelsel werkeloosheid met bedrijfstoeslag). “En dat was voor het personeel de druppel die de emmer deed overlopen”, zeggen de vakbondsafgevaardigden. “En zeker dat de directie nu schermt met het feit dat het een ‘vergissing’ was om de Wet Renault te willen toepassen, raakt het personeel. Ze willen ook niet kijken naar leeftijd of competenties of wat dan ook. Ze schrappen gewoon enkele functies. Zo wilden ze zelfs iemand ontslagen die op vier maanden van zijn pensioenleeftijd zit. Vier maanden! Bij het personeel leeft echt het gevoel dat de directie hen alleen maar ziet als een nummertje. Menselijkheid lijkt er niet bij te horen. Het voorbije anderhalf jaar zijn er extra weekends gewerkt net om het orderboek te kunnen bijhouden. Het personeel deed dat met plezier en nu worden ze koud gepakt.”

Emotioneel

Bij heel wat personeelsleden staat het huilen hen naderbij dan het lachen. De onzekerheid weegt. “Voor heel veel personeelsleden was dit hun eerste job en werken ze hier na twintig of dertig jaar nog altijd”, klinkt het. “Het is een klein beetje familie geworden. Zeker bij de bedienden, die zijn met twaalf, is die verbondenheid groot. En net daar wordt er héél zwaar gesnoeid. Daar moeten zes banen verdwijnen. We zijn er zeker van dat wanneer dit plan wordt doorgevoerd, dat dat nog heel lang gevoeld zal worden.”

Het was donderdagavond nog niet duidelijk wanneer er terug gewerkt zou worden.