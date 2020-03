Parkings Kalmthoutse Heide worden afgesloten Toon Verheijen

27 maart 2020

12u02 17 Essen De gemeente heeft alle parkings aan de Kalmthoutse Heide afgesloten om niet-essentiële verplaatsingen van recreanten ontmoedigen. Intussen werden alle nadarhekken geplaatst door de gemeente. De eigenaars van de laatste auto’s en mobilhomes die er nog stonden, werd inmiddels gevraagd te vertrekken. De directie van het Grenspark Kalmthoutse Heide roept zelfs op de grenzen daadwerkelijk te respecteren en thuis te blijven.

“We beseffen dat we in Kalmthout over een van de mooiste achtertuinen van Vlaanderen beschikken”, zegt burgemeester Lukas Jacobs toe. “Normaal delen we die natuurpracht met plezier, maar de huidige omstandigheden laten dat helaas niet toe. Iedereen die de wagen neemt naar de Kalmthoutse Heide, begaat momenteel een overtreding want het gaat om niet-essentiële verplaatsingen en dat is dit ogenblik bij wet verboden . Helaas merken we dat de oproep om weg te blijven bij sommigen nog steeds niet goed gevolgd wordt. Daarom treden we strenger op: alle parkings worden afgesloten en ook de Politiezone Grens voert de controles op.”

Respecteer de grenzen

Bij de Kalmthoutse Heide gaan ze nog een stapje verder. “Grenspark Kalmthoutse Heide werkt al bijna 20 jaar aan het vervagen van de Belgisch-Nederlandse grens voor recreant en voor natuur.”, zegt Martin Groffen. “Door het coronavirus is het echter noodzakelijk dat we tijdelijk de grens opnieuw respecteren. We roepen iedereen op om zo veel mogelijk thuis te blijven of te genieten van de natuur in eigen buurt. Een verplaatsing naar Grenspark Kalmthoutse Heide is niet-essentieel, en dus verboden.” De Gemeente Kalmthout, Stabroek en Essen hebben de parkings aan Grenspark Kalmthoutse Heide afgesloten om duidelijk te maken dat verplaatsingen met de wagen naar het Grenspark momenteel niet toegelaten zijn. Ook de brandtoren, de nieuwe toren aan Stappersven en het bezoekerscentrum De Vroente zijn gesloten.

Genieten

“Lokale bezoekers kunnen wel blijven genieten van de prachtige natuur. Dat moedigen we zelfs aan, want blijven bewegen is belangrijk”, vult boswachter Jef De Winter aan. “Het eerste weekend was het echter over de koppen lopen, wat absoluut niet de bedoeling is. Op die manier wordt de social distance-regel haast onmogelijk toe te passen. We begrijpen dat het eerste lentezonnetje erg aanlokkelijk is, maar gezien de huidige omstandigheden zijn enkel mensen die er te voet of met de fiets geraken, nog toegelaten. Het is ook een brandgevaarlijke periode. Dus rook zeker niet tijdens een wandeling en ga niet te ver het gebied in. Sommige delen zijn ook afgesloten omdat het broedseizoen begonnen is, respecteer deze zones en hou de hond zeker aan de lijn.”