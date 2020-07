Oproep tot meer vrouwelijke straatnamen in Essen Toon Verheijen

01 juli 2020

18u37 2 Essen De gemeenteraadsleden Marita Verpalen en Liesje Van Loon (CD&V) hebben gepleit voor meer vrouwelijke straatnamen. Schepen van Cultuur Helmut Jaspers (sp.a) wil via een open oproep ook de Essenaren betrekken om meer straatnamen in Essen naar een vrouw te vernoemen.

In het televisieprogramma ‘Meer vrouw op straat’ bracht Sofie Lemaire een aantal vrouwen in Vlaamse steden onder de aandacht die volgens hun inwoners een straatnaam verdienen. Cijfers geven ook aan dat het vooral mannen zijn die een straat naar zich genoemd krijgen, want in slechts 15 procent van de gevallen gaat het om een vrouw.

In Essen is enkel het “Rose Grononpad” vernoemd naar de bekende Essense schrijfster en bracht Marita Verpalen en Liesje Van Loon beslissen op het idee om daar iets aan te doen. Ook de oppositie vond het zeker geen slecht idee. “Naar het voorbeeld van Sofie Lemaire gaan we op zoek gaan naar ‘vergeten vrouwen’ om hen een gezicht te geven en hopelijk ook een eigen straat of plek in Essen”, zeggen de twee raadsleden en schepen Helmut Jaspers. “Wij schuiven zelf alvast Zuster Juliana naar voor. Vanuit de gemeente Essen zal er nog een open oproep volgen naar ‘vergeten vrouwen’.”