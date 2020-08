Opnieuw lange wachtrij aan Brantano Essen emz

24 augustus 2020

15u45 0 Essen Aan de vestiging van schoenenwinkel Brantano in Essen stond maandagochtend door de uitverkoop net als zaterdag een lange wachtrij. Rond 11 uur stond ongeveer vijfentachtig shoppers aan te schuiven. Wel had het filiaal inspanningen gedaan om alles vlotter te laten verlopen dan zaterdag. “De parking is aangepast zodat iedereen anderhalve meter afstand kan houden. En we hebben drie extra personeelsleden ingeschakeld”, aldus de winkelverantwoordelijke.



In het kader van het faillissement van moederbedrijf FNG houdt winkelketen Brantano uitverkoop. Op alle artikelen geldt wordt 75 procent korting gegeven. Zaterdag leidde dat in Essen tot een grote stormloop. Hoewel er maar 35 personen tegelijk de winkel in mogen, stonden er honderden klanten aan te schuiven. Er kwam zelfs politie aan te pas om mee alles in goede banen te leiden.

De uitverkoop lokte ook maandag heel wat koopjesjagers, al was de rij niet rond 11 uur niet langer dan honderd man. Het filiaal van Essen heeft dan ook voorzorgsmaatregelen genomen. In de winkel zelf lijkt alles vrij vlot te verlopen. “We hebben drie extra personeelsleden ingeschakeld in vergelijking met zaterdag. Op de parking hebben we een gele lijn geplaatst. Tot daar raden we aan om aan te schuiven. Wie daarna komt te staan, moet immers langer dan twee uur wachten.”

3 uur wachten

Achter die lijn staat Lieselot Van Oers (42) uit Essen geduldig te wachten. “Zaterdag ben ik hier om half 2 komen aanschuiven. Maar om 16 uur werd er gezegd dat de winkel zou sluiten. Ik ben niet binnen geraakt. Vandaag ben ik hier sinds 10 voor 10.” Aangezien ze om 11 uur nog achter de gele lijn staat, zal ze waarschijnlijk pas om 13 uur of later binnen geraken. Wat ze nog op de kop wil tikken? “Vooral schoenen en pantoffels. Misschien ook een sjaal of sokken.”