Opnieuw 24-uren staking bij folieproducent Valéron Strength Films Toon Verheijen

12 juni 2019

21u53 12 Essen Het personeel van ITW Valéron Strength Films heeft woensdagavond voor de derde keer het werk voor 24 uur neergelegd. Het bedrijf wil een herstructurering doorvoeren waarbij twintig procent van het personeelsbestand moet afvloeien.

ITW Valéron Strength Folies maakt sterktefolies, voornamelijk voor toepassingen in de bouwsector. Het moederbedrijf zit in Houston (Amerika). Ooit werkten er in het bedrijf zo’n 150 mensen, maar de laatste jaren kalfde dat aantal af naar het huidige aantal van 90. Eind mei deelde de directie op een bijzondere ondernemingsraad mee dat ze twintig procent wil besparen op het personeel wat neerkomt op zeventien personeelsleden.

Wet-Renault

Vorige week steeg de ongerustheid omdat het bedrijf de procedure voor de Wet-Renault nog altijd niet had opgestart. Het personeel legde toen al voor 24 uur het werk neer. Daarna volgde nog eens een prikactie omdat het bedrijf de Wet-Renault niet zou willen toepassen door de ontslagen te spreiden in de tijd. Woensdagavond is er een nieuwe staking uitgebroken. De derde al op drie weken tijd.

Nieuw overleg

Deze keer hingen de vakbondslui spandoeken aan poort. De ongerustheid bij het personeel blijft. “Er was een eerste aanzet tot een sociaal plan”, zegt Inge Paeshuis van ACV. “Maar blijkbaar heeft de directie al een aantal functies voor ogen die geschrapt zullen worden. Dat wil dus eigenlijk zeggen dat het personeel niet de kans krijgt om vrijwillig op te stappen. “ Volgende week is er nog wel een overleg gepland tussen de vakbonden en de directie.