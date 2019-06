Ook bij bakkerij Van Thillo kan je nu

12u24 0 Essen De nieuwe app ‘Too Good To Go’ doet ook in Essen haar intrede. Bakkerij Van Thillo springt op de kar en gaat zo voedselverspilling tegen. Via de app kunnen de klanten voor een prikje op het einde van de dag overschotten ophalen.

Jaarlijks wordt er alleen in België zo’n 3,6 miljoen ton aan eten weggegooid. Vorig jaar ontstond de app ‘Too Good To Go’ om die verspilling een halt toe te roepen. Tientallen handelaars en duizenden gebruikers sloten zich ondertussen aan. Het opzet is eenvoudig: zaken bieden tegen het einde van de dag overschotten aan tegen een kleine prijs. Klanten die een pakket gereserveerd hebben kunnen dat dan tegen sluitingstijd ophalen. De prijzen liggen soms tot 70 procent lager. Je weet alleen niet op voorhand wat er in het pakket zit.

Nieuwe klanten

Bakkerij Van Thillo in Essen test het concept uit. Daar kan je nu een pakket overschotten kopen aan 3,99 euro, met ter waarde van 12 euro aan eten. “We zijn na deze eerste week werken met de app al heel tevreden”, zegt Jenthe Van Thillo. “Ik kan hem alleen maar aanraden aan iedereen. Het programma is heel gemakkelijk te installeren. Wanneer blijkt aan het einde van de dag dat we toch geen overschotten hebben, dan krijgen de klanten die een pakket hadden gereserveerd een bericht en krijgen ze uiteraard hun centen terug. Onze klanten vinden het ook fijn en we hebben zelfs al nieuwe klanten over de vloer gekregen.”