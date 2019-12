Ondanks verstrengde wetgeving blijft Essen hotspot voor Nederlandse ‘vuurwerktoeristen’ : “Maar het is niet meer wat het geweest is” Ben Conaerts

29 december 2019

14u21 0 Essen Met de laatste dagen van het jaar doen de vuurwerkverkopers in de grensgemeenten altijd gouden zaken. Ook dit weekend werd Essen weer overspoeld door Nederlanders die hun vuurwerkpijlen kwamen inslaan. Maar de strengere wetgeving in ons land blijft niet zonder gevolgen. “Onze omzet is met één derde gedaald”, klinkt het bij Tuincentrum Moerkant.

Het is een vaste traditie op de laatste dagen van het jaar: Nederlandse ‘vuurwerktoeristen’ die naar de Belgische grensgemeenten komen afgezakt om hun vuurwerk te kopen. Jarenlang was de reglementering rond vuurwerk in België soepeler dan bij onze Noorderburen, waardoor de Nederlanders massaal over de grens hun ‘knallers’ kwamen inslaan. Maar de afgelopen jaren is de wetgeving ook in ons land gevoelig verstrengd en dat blijft niet zonder gevolgen voor de vuurwerkverkopers.

Dalende omzet

“Het is niet meer wat het ooit geweest is”, zegt Louis Snijders van Tuincentrum Moerkant in Essen. “We verkopen nu een stuk minder vuurwerk dan pakweg tien jaar geleden. Onze omzet op de vuurwerkverkoop is met ongeveer één derde gedaald door de strengere wetgeving. De luidste types vuurwerk, die bij veel Nederlanders in de smaak vielen, mogen we nu niet meer verkopen. Bovendien mag je als particulier in België maximaal één kilogram vuurwerkpoeder kopen. In Frankrijk en Nederland ligt die grens hoger. In Duitsland is er zelfs niet eens een grens.”

Slechte reclame

‘Vuurwerktoeristen’ mogen ook slechts één kilo van dat vuurwerkpoeder per wagen vervoeren. Sommige Nederlanders zijn niet zo bekend met die reglementering en lopen dan ook weleens tijdens de lamp bij de controles. “Dat is slechte reclame voor je winkel, want je bent dan toch een beetje ‘verbrand’. Ik begrijp niet waarom we hier andere regels hanteren dan onze buurlanden. Dat gaat toch ten koste van onze economie? Geld dat naar België wil komen, wordt nu tegengehouden en elders uitgegeven”, bedenkt Louis.

In de genen

Dat neemt echter niet weg dat het gros van het vuurwerk bij Tuincentrum Moerkant nog steeds wordt gekocht door Nederlanders. “Ongeveer 90 procent van de klanten komen uit Nederland. Daar zijn ze gewoon veel meer bezig met vuurwerk dan hier in België. Bij de Nederlanders zit vuurwerk afschieten op oudjaar echt in de genen. Bovendien hebben we in België nog één groot voordeel: bij ons kan je continu vuurwerk komen kopen en het meteen meenemen. In Nederland mag je wettelijk gezien enkel vuurwerk kopen op de laatste drie dagen van het jaar.”