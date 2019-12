Nieuwe multifunctionele zaal in Essen? Gemeente stelt eerst deskundige aan om noden te onderzoeken Toon Verheijen

10 december 2019

19u52 0 Essen De gemeente Essen schakelt een deskundige in om na te gaan wat de precieze noden zijn voor de culturele verenigingen in de gemeente. “De droom is soms een grote functionele zaal te hebben, maar we willen eerst precies weten wat er nodig is”, aldus schepen van cultuur Helmut Jaspers (sp.a).

Het verenigingsleven in Essen zit zeker niet op een laag pitje. Er wordt heel wat georganiseerd en de vzw Kobie zorgt ook voor een aanbod vanuit de gemeente. Met de zaal Rex, de Heuvelhal, de Oude Pastorij en de Muziekacademie is er ook wel wat plaats om dingen te organiseren. Bovendien zijn er ook nog de parochiezalen waar ook af en toe nog dingen doorgaan. “Maar toch wordt er soms luidop gedroomd van een bijkomende multifunctionele zaal”, zegt schepen van cultuur Helmut Jaspers (sp.a). “Dat zou een aanvullende mogelijkheid moeten zijn voor concerten van onze Essense muziekverenigingen, optredens van de amateur theatergezelschappen en voor andere culturele of ontspanningsactiviteiten zoals een quizavond, tentoonstellingen.”

Onderzoek

De gemeente lijkt nu niet meteen doof te zijn voor die vraag. “Voor we concrete plannen gaan maken, willen we ons echter degelijk voorbereiden. Daarom zullen we de behoeften en noden inventariseren en mogelijkheden, onmogelijkheden en kansen in kaart brengen. Dit gebeurt via een uitgebreid verkenningstraject, waarbij we naar de mening van alle Essense betrokkenen willen horen”, aldus Helmut Jaspers. “Het gemeentebestuur doet daarbij beroep een externe deskundige, professor Guy Redig. “Hij zal ons de komende maanden begeleiden en ten laatste tegen eind maart een advies formuleren aan het College van Burgemeester en Schepenen”.

De vraag om een grote multifunctionele ruimte is ook bij de oppositie al langer een heikel punt en vormde zelfs een strijdpunt in de verkiezingen. Bij N-VA/PLE was er ooit het idee om de douaneloods daarvoor te gebruiken.