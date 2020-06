Natuurwerk vzw opent filiaal op Rijkmaker in Essen Toon Verheijen

07 juni 2020

09u43 0 Essen Maatwerkbedrijf Natuurwerk vzw opent een filiaal op De Rijkmaker. Schepen Helmut Jaspers: “Dit is absoluut een meerwaarde voor Essen en Essenaren die het net iets moeilijker hebben op de arbeidsmarkt”.

Het maatwerkbedrijf Natuurwerk vzw heeft een filiaal geopend op de Rijkmaker in Essen. Het bedrijf, dat mensen tewerkstelt die het moeilijk hebben op de arbeidsmarkt, wordt vooral ingezet voor het onderhoud van openbaar groen op straten en pleinen. Net als op het andere maatwerkbedrijf Noordheuvel, doet de gemeente Essen al een tijdje ook beroep op de vzw Natuurwerk. “Zij zijn meer gespecialiseerd in natuurbeheerswerken en landschapsinrichting”, zegt schepen Helmut Jaspers (sp.a). “Ze hebben onder meer meegewerkt aan de realisatie van ons Stoerwoud en ze doen ook het onderhoud van het park van de Paters Redemptoristen. Ook op onze hondenlosloopzones voeren ze werk uit net als op de Kalmthoutse Heide en de Maatjes in Nieuwmoer.”

Uitvalsbasis

Natuurwerk had nog geen fysieke uitvalsbasis in Essen, maar die komt er nu dus wel aan de Rijkmaker. Ze starten er met vijf werknemers, maar willen er op termijn uitbreiden. “Uit eerdere gesprekken bleek al snel dat ze op zoek waren naar een uitvalsbasis in onze regio. Ik ben bijzonder verheugd met de komst van Natuurwerk, die absoluut een meerwaarde kan zijn voor Essen én Essenaren die het net iets moeilijker hebben op de arbeidsmarkt”.

VDAB

Intussen waren er al enkele verkennende gesprekken met de gemeentelijke dienst Welzijn. “Die bekijkt nu samen met de VDAB hoe we Essenaren die moeilijk een job vinden in het gewone arbeidscircuit opnieuw kansen kunnen geven. Door hen aan de slag kunnen te krijgen als natuurarbeider bij vzw Natuurwerk hebben ze een job dicht bij huis en doen ze onder degelijke begeleiding werkervaring op. Die op termijn ook kansen opent op een reguliere job”, zegt Jaspers nog.