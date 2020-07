Natuurwerk heeft voortaan uitvalsbasis in Essen: “We willen groeien van vijf naar twintig arbeiders” Toon Verheijen

03 juli 2020

20u24 0 Essen Natuurwerk heeft een nieuwe uitvalsbasis geopend in de provincie Antwerpen. Na Puurs, Wortel (Hoogstraten), Houtvenne (Hulshout) en Retie komt daar nu Essen bij. Het bedrijf stelt mensen tewerk die het moeilijk hebben op de arbeidsmarkt en zet zich in voor duurzaam natuur- en landschapsbeheer. Onder meer gemeentebesturen maar ook het Agentschap Natuur en Bos geven hen werk.

Natuurwerk was al een tijdje werkzaam in de regio rond Essen, Kalmthout en Wuustwezel, maar de werkploegen werden aangestuurd vanuit Wortel (Hoogstraten). Nu ze een eigen uitvalsbasis hebben in de Rijkmakerslaan in Essen, zullen er in eerste instantie vijf arbeiders van daaruit de baan opgestuurd worden. De bedoeling is om uiteindelijk tot een ploeg van een twintigtal mensen uit te groeien. “Wij doen alles van maaiwerken, boomverzorging, bestrijden van exoten, processierupsen, snoeiwerken en andere werken”, vertelt Gert De Vos van Natuurwerk. “Ook op vlak van tewerkstelling proberen we duurzaam te zijn, want we bieden leer- en werkervaring aan iedereen die het moeilijk heeft op de reguliere arbeidsmarkt.”

Natuurwerk heeft onder meer al werken uitgevoerd op de Kalmthoutse Heide, de Wildertse Duintjes, De Maatjes en nog op veel andere plaatsen.