Nathan Van Hooydonck rijdt Tirreno Adriatico: “Mij laten zien in vlucht en afsluiten met goeie tijdrit” Hans Fruyt

06 september 2020

10u22 0 Essen Maandag begint Nathan Van Hooydonck (24) aan Tirreno Adriatico, de Italiaanse rittenkoers die in maart door de uitbraak van het coronavirus niet doorging. De jonge ploegmaat van Greg Van Avermaet had dit seizoen graag opnieuw een grote ronde gereden, maar dat zit er niet in.

“Want ik ga de Ronde van Vlaanderen niet laten schieten voor de Vuelta”, lonkt Van Hooydonck naar een selectie voor de kasseiklassieker van 18 oktober. “Denk dat er in Tirreno Adriatico twee soorten ritten zijn: sprintetappes of heel lastige ritten. Voor de spurten hebben we Sajnok. Ik hoop me de komende week eens in een vlucht te laten zien. In de slottijdrit probeer ik eveneens goed te presteren. Ik heb onder meer Milaan-Turijn en de Ronde van Wallonië in de benen. Super waren die wedstrijden niet. In Wallonië heb ik veel op kop gereden en werd ik elke dag beter. Na die vierdaagse rittenkoers heb ik vooral veel getraind. Hopelijk ben ik klaar voor de Italiaanse rittenkoers. Daarna rijd ik het Belgisch kampioenschap in Anzegem, de BinckBank Tour en nadien de Vlaamse klassiekers.”

Vooral in dienst van olympisch kampioen Greg Van Avermaet durven we vermoeden. Vanaf volgend jaar koerst Van Hooydonck voor een andere kampioen. Hij tekende een contract van twee jaar bij Jumbo-Visma, de ploeg van Wout Van Aert. Dat nieuwe contract – de toekomst van zijn huidige ploeg CCC is heel onduidelijk nadat de hoofdsponsor bekend maakte af te haken – zorgt voor gemoedsrust bij de broodrijder die vorig jaar Gooreind ruilde voor Essen.

Professioneel

“Tijdens het gesprek met Merijn Zeeman had ik meteen een goed gevoel bij mijn toekomstige ploeg”, gaat Nathan Van Hooydonck verder. “Ik leerde dat het team bijzonder professioneel werkt. In de aanloop naar de besprekingen met Jumbo-Visma heb ik allerlei testen moeten doorsturen. Ik zag meteen dat het Nederlandse team niets aan het toeval over laat, dat ze bij het aantrekken van een nieuwe renner geen risico’s nemen. In de Ronde van Frankrijk laat Jumbo-Visma zien dat het de beste ploeg van de wereld is. Zij zullen het beste uit mij halen. Ploegmaat kunnen worden van Wout Van Aert is bijzonder leuk. Want toen CCC bekend maakte als hoofdsponsor te stoppen vreesde ik even dat ik naar een kleinere ploeg zou moeten.”