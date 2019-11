Na vier jaar eindelijk licht op ‘groen’: wie nu nog rood licht negeert op Essen Hoek krijgt onherroepelijk boete (en er komt ook nog trajectcontrole) Toon Verheijen

19 november 2019

21u10 0 Essen De slimme camera op de Moerkantsebaan in Essen werkt. Eindelijk. Dat is het minste wat gezegd kan worden, want het heeft ruim vier jaar geduurd vooraleer alle obstakels van de baan waren. Voor alle duidelijkheid: de roodlichtcamera heeft altijd gewerkt, maar niet de camera die nadien werd geplaatst om de overtredingen vast te stellen. En voor de snelheidsduivels richting Nederland: nog voor het einde van het jaar zal er tussen Hoek en de Nederlandse grens ook een trajectcontrole actief zijn.

Augustus 2015. Vlak na de heraanleg van de Moerkantsebaan werd er ter hoogte van de school Mariarberg een slimme camera geplaatst. Een slimme camera zoals er wel meer in Vlaanderen staan. Wie zich niet aan de snelheid houdt, staat voor een rood licht. Het zorgde meteen voor wrevel. Want hardrijders reden nog altijd door het rode verkeerslicht en hun achterliggers stonden dus voor een rood licht wat ze niet zelf veroorzaakt hadden. We deden in die periode zelf een steekproef en het was opvallend hoeveel bestuurders het licht gewoon negeerden.

Problemen

Er kwamen extra controles. Niet alleen op het negeren van het rode licht, maar ook op snelheid met in de tussentijd honderden overtredingen tot gevolg. Er kwam zelfs een extra camera om diegenen die het rode licht negeerden, meteen op de bon te slingeren. Net als de hardrijders, want de camera had een dubbele functie. Maar net daar zat het probleem. De camera geraakt maar niet geijkt en er moest een protocol met het parket afgesloten worden. “Het heeft inderdaad heel wat voeten in de aarde gehad”, zegt burgemeester Gaston Van Tichelt (CD&V). “Dat protocol met het parket – om te kunnen beboeten – was in orde, maar toen bleek de camera niet altijd even stabiel te werken. De camera bleek geen drie weken tot een maand stabiel te kunnen werken. Na wat technische aanpassingen is dat toch in orde gekomen. We zijn er blij om, want het was toch een beetje een ‘koppijndossier’ geworden.” Ook de school voerde twee jaar geleden actie.

Boetes

Intussen zijn alle problemen van de baan en werkt de slimme camera nu naar behoren. De eerste boetes op basis van de camera werden intussen uitgedeeld. De inwoners van Hoek, omwonenden, alle schoolkinderen, ouders, juffen zijn zeer blij dat het in orde is en hopen op snel resultaat én vooral: ze hebben eindelijk een veilig schoolomgeving. “Maar voor alle duidelijkheid: in al die jaren is er door onze politie wel veelvuldig gecontroleerd. Zowel op snelheid als op het negeren van het rode verkeerslicht. Het voordeel is dat we er nu niet meer persé ploegen van onze politiezone moeten neerzetten om de controles te doen.”

Trajectcontrole

Daarnaast zal binnenkort ook de trajectcontrole op de Moerkantsebaan van start gaan. Het gaat om het stuk tussen Hoek en de Nederlandse grens op het stuk waar geen fietspad ligt. Bovendien betreft dit een ANPR-camera, wat wil zeggen dat die camera nummerplaten registreert die verdacht zijn en geeft dan een alarm bij de politiediensten.