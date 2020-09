Medewerker cafetaria sporthal Hemelrijk besmet met coronavirus: café tijdelijk dicht, sporthal kan open blijven emz

28 september 2020

10u45 0 Essen Een medewerker van de cafetaria in sporthal Hemelrijk in Essen heeft positief getest op het coronavirus. Het sportcafé blijft dicht tot bevestigd is dat al het personeel coronavrij is. De sporthal blijft wel geopend voor sportclubs.

Het gemeentepersoneel dat dagelijks actief is in de sporthal, moet thuis in quarantaine blijven. De medewerkers werden vervangen, zodat de sporthal zelf wel open kan blijven. De tribune kan echter niet gebruikt worden, omdat de toegang tot de tribune via het café gebeurt. De gemeente brengt alle sportclubs op de hoogte en volgt de toestand nauwgezet op.