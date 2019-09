Maststraat wordt allereerste fietsstraat Toon Verheijen

04 september 2019

14u51 0

De Maststraat wordt dit najaar over een lengte van driehonderd meter, tussen de Epicealaan en de Moerkantsebaan, omgevormd tot een fietsstraat. Dat wordt de eerste op het hele grondgebied van de gemeente. Later volgen er nog vijf straten in schoolomgevingen. “We willen het vooral veiliger maken voor fietsers”, zegt schepen van Mobiliteit Brigitte Quick (CD&V). “De inrichting van fietsstraten zorgt ervoor dat auto’s minder geneigd zijn de straten te gebruiken. Fietsers krijgen er immers altijd voorrang. Auto’s mogen er fietsers niet inhalen en de snelheid is er sowieso beperkt tot 30 kilometer per uur. In totaal komen er de komende jaren zes fietsstraten bij in onze gemeente en dat vooral in schoolomgevingen. Voor de automobilist is het even aanpassen, maar in de praktijk verandert er weinig. De straten die veranderen in fietsstraten zijn reeds of worden – met de invoering van de snelheidszones 30-50-70 km/u – zone 30-straten. Het enige verschil is dat je geen fietsers mag inhalen.”